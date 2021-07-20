Натаниэль Филлипс может сменить клубную прописку.
Натаниэль Филлипс (справа), Getty Images
20 июля 2021, 20:40
Защитник Ливерпуля Натаниэль Филлипс попал в сферу интересов Брайтона, сообщает talkSPORT.
По информации источника, руководство "чаек" приступило к поиску защитнику после того, как Арсенал проявил интерес к их игроку Бену Уайту.
Также отмечается, что сумма трансфера 24-летнего англичанина может составить около 15 миллионов фунтов стерлингов.
В минувшем сезоне Филлипс провел 20 поединков, в которых забил один гол и отдал один ассист.
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