Нидерландский нападающий вскоре переберется в стан дортмундцев.
Дониэлл Мален, getty images
23 июля 2021, 01:52
Боруссия Дортмунд находится на финальной стадии переговоров с Боруссией Д по Дониэллу Малену.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, клубы согласовывают последние детали. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.
В минувшем сезоне форвард забил 27 голов и отдал 10 результативных передач в 45 матчах за ПСВ во всех турнирах.
Напомним, что ранее дортмундская Боруссия сперва не могла договориться с ПСВ о сумме компенсации.