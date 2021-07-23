Германия

Нидерландский нападающий вскоре переберется в стан дортмундцев.

Боруссия Дортмунд находится на финальной стадии переговоров с Боруссией Д по Дониэллу Малену.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, клубы согласовывают последние детали. Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне форвард забил 27 голов и отдал 10 результативных передач в 45 матчах за ПСВ во всех турнирах.

Напомним, что ранее дортмундская Боруссия сперва не могла договориться с ПСВ о сумме компенсации.