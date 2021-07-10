Германия

Немецкий клуб не пришел к соглашению по переходу нападающего.

Боруссии Д не удается согласовать условия перехода Дониэла Малена как с ПСВ, так и с самим футболистом, сообщает Bild.

Нидерландский клуб просит за своего нападающего 30 миллионов евро, тогда как дортмундцы готовы заплатить лишь 27.

Тренерский штаб во главе с Марко Розе нуждается в футболисте, ведь хочет перестроить игру на два форварда.

Кроме того, Мино Райола просит для своего клиента шесть миллионов евро в год — в три раза больше, чем он получает сейчас.

В минувшем сезоне форвард забил 27 голов и отдал 10 результативных передач в 45 матчах за ПСВ во всех турнирах.

Также Мален принял участие во всех четырех матчах сборной Нидерландов на Евро-2020 и отдал по результативной передаче в матчах с Австрией (2:0) и Северной Македонией (3:0).

Боруссия интересовалась Маленом еще в декабре 2020 года, когда допускала вариант ухода из клуба Джейдона Санчо.