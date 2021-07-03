Германия

"Шмели" довольно давно нашли замену Джейдону Санчо.

Дортмундская Боруссия близка к подписанию нападающего ПСВ Дониэлла Малена.

По информации в Twitter Николо Скиры, стороны почти достигли договоренности, а "шмели" подготовили для голландца контракт до 2026 года.

Боруссия интересовалась Маленом еще в декабре 2020 года, когда допускала вариант ухода из клуба Джейдона Санчо.

В минувшем сезоне форвард забил 27 голов и отдал 10 результативных передач в 45 матчах ПСВ во всех турнирах.

Также Мален принял участие во всех четырех матчах сборной Нидерландов на Евро-2020 и отдал по результативной передаче с матчах с Австрией (2:0) и Северной Македонией (3:0).

Напомним, что Манчестер Юнайтед уже подтвердил трансфер Санчо и в ближайшее время официально объявит о подписании англичанина.

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