Хорватский защитник покинул чемпионат Германии.
Тин Едвай, Локомотив
24 июля 2021, 20:23
Локомотив на своем официальном сайте объявил о подписании защитника Тина Едвая, права на которого ранее принадлежали леверкузенскому Байеру.
25-летний хорват подписал с новым клубом контракт, который будет рассчитан до июня 2025 года.
В московской команде футболист будет выступать под 16-м номером.
В прошлом сезоне Тин Едвай провел в футболке Байера всего 8 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.