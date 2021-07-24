Германия

Хорватский защитник покинул чемпионат Германии.

Локомотив на своем официальном сайте объявил о подписании защитника Тина Едвая, права на которого ранее принадлежали леверкузенскому Байеру.

25-летний хорват подписал с новым клубом контракт, который будет рассчитан до июня 2025 года.

В московской команде футболист будет выступать под 16-м номером.

В прошлом сезоне Тин Едвай провел в футболке Байера всего 8 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.