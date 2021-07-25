Мюнхенцы могут вернуть немецкого нападающего в Бундеслигу.
Тимо Вернер, getty images
25 июля 2021, 20:43
Бавария рассматривает возможность подписания нападающего Челси Тимо Вернера в текущее трансферное окно.
Как сообщает Football Insider, в воссоединении с немецким нападающим лично заинтересован главный тренер мюхненцев Юлиан Нагельсманн.
Тимо Вернер в прошлом сезоне отметился 12 голами и 15 результативными передачами в 52 поединках на клубном уровне.
Напомним, что Боруссия Д не заинтересована в Вернере в качестве части сделки по Эрлингу Холланду.