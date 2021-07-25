Германия

Мюнхенцы могут вернуть немецкого нападающего в Бундеслигу.

Бавария рассматривает возможность подписания нападающего Челси Тимо Вернера в текущее трансферное окно.

Как сообщает Football Insider, в воссоединении с немецким нападающим лично заинтересован главный тренер мюхненцев Юлиан Нагельсманн.

Тимо Вернер в прошлом сезоне отметился 12 голами и 15 результативными передачами в 52 поединках на клубном уровне.

Напомним, что Боруссия Д не заинтересована в Вернере в качестве части сделки по Эрлингу Холланду.