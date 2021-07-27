Германия

Ямайский форвард Леон Бэйли близок к переезду в АПЛ.

Ямайский форвард немецкого Байера Леон Бэйли сменит команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Sky Germany, клуб и футболист решили прекратить сотрудничество, и немецкий клуб ищет потенциальных покупателей футболиста.

По данным источника, у Бэйли уже есть предложение от клуба АПЛ - Астон Виллы. Однако, никаких финансовых деталей потенциального трансфера не сообщается.

Напомним, Бэйли перебрался в Байер из бельгийского Генка в 2017 году. В прошлом сезоне форвард провел 30 матчей в Бундеслиге, забив девять голов и отдав восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Терри покинул должность ассистента главного тренера Астон Виллы.