Германия

Клуб готов усилить состав иранцем.

Леверкузенский Байер продолжает активно искать усиление в линию атаки к предстоящему сезону-2021/22.

По информации журналиста Николо Скиры, клуб близок к подписанию форварда сборной Ирана Сердара Азмуна.

Футболист получит в немецком клубе пятилетний контракт с зарплатой 2,8 миллиона евро в год. Также известно, что Байер заплатит за 28-летнего форварда 14 миллионов евро.

В минувшем сезоне Азмун сыграл за Зенит 24 матча в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал два голевых паса.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.