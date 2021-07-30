Германия

Представляем вам очередную подборку лучших моментов минувшей кампании в чемпионате Германии.

Пока все ведущие европейские чемпионаты находятся на паузе и готовятся к старту нового сезона, предлагаем вам вспомнить некоторые лучшие моменты, которые произошли в немецкой Бундеслиге в минувшем кампании.

Пресс-служба первенства Германии на этот раз подготовила подборку самых быстрых голов, которые команды забивали в Бундеслиге-2020/21 после стартового свистка главного арбитра. Приятного просмотра!

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