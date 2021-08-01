Германия

Шальке точно не возьмется содержать дорогостоящего защитника.

Английский Ливерпуль по окончании сезона-2020/21 не стал совершать полноценный трансфер центрального защитника гельзенкирхенского Шальке Озана Кабака, в результате чего игрок оказался в подвешенном состоянии.

Дело в том, что за время отсутствия турецкого футболиста в клубе, "кобальтовые" благополучно отправились во вторую Бундеслигу, в результате чего будут вынуждены серьезно урезать свои статьи расходов до возвращения в "элиту" немецкого футбола.

Под жесткие меры попал и вернувшийся Кабак, который, по словам немецких журналистов, добился разрешения работать вместе с командой во время предсезонных сборов, дабы не растерять физические кондиции, однако перед ним сразу поставили условие о том, что в ближайший футбольный год дорога состав для него является закрытой.

Сообщается, что на футболиста с целью переговоров уже выходили английский Лестер и Кристал Пэлас, однако в первом случае контакты ни к чему не привели, а "стекольщики" вместо Кабака подписали защитника Лиона Йоахима Андерсена за 27 млн евро.

Также, среди немецких СМИ бытует мнение, что Шальке готов расстаться с игроком уже за любые деньги, или даже разорвать с ним контракт, если не найдется покупателей.

Дело в том, что записанная ранее в контракт клаусула об освобождении за 18 млн евро завершила свое действие аккурат к моменту окончания прошлого сезона, после чего его реальная стоимость на трансферном рынке резко упала.