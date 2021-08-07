Германия

Австриец близок к переходу в Баварию.

На днях сообщалось, что мюнхенская Бавария близка к приобретению полузащитника РБ Лейпциг Марселя Забитцера за 15 миллионов Евро.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, австриец настаивает на трансфере к Баварию. Футболист уже, якобы, согласовал контракт с мюнхенцами на пять лет — до лета 2026 года. Однако, никаких финансовых деталей потенциального контракта не сообщается.

В прошлом сезоне в составе Лейпцига австриец провел 39 за Лейпциг во всех турнирах, забив девять голов и отдав семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Кан и Хеннес хотят вернуть Рибери в Баварию.