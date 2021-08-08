Германия

Немецкий хавбек продолжит выступать за мюнхенский гранд.

Опорный полузащитник Йосуа Киммих принял решение связать свое будущее с мюнхенской Баварией. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время "красные" официально объявят о продлении контракта с 26-летним немцем.

Срок действия нового соглашения между Киммихом и Баварией не уточняется, однако, по ранее появившейся информации, футболист поставит подпись под контрактом до лета 2026 года.

Напомним, что нынешний контракт Йосуа Киммиха с мюнхенским грандом рассчитан до лета 2023 года. Помимо этого, Бавария планирует предложить новую сделку другому полузащитнику своей команды — Леону Горецке.

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