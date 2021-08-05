Германия

Лишь Роберт Левандовски будет получать больше немецкого защитника.

Защитник Баварии Йосуа Киммих в ближайшее время поставит подпись под новым контрактом с мюнхенским клубом. Об этом сообщает Transfermarkt со ссылкой на Bild.

По информации источника, новое соглашение с 26-летним немцем будет рассчитано до лета 2026 года.

При этом отмечается, что зарплата футболиста в немецком клубе будет уступать лишь форварду Роберту Левандовски. Такой же оклад у вратаря Мануэля Нойера и нападающего Томаса Мюллера.

В настоящее время Киммих зарабатывает около 10 миллионов евро, а по новому соглашению он будет получать почти вдвое больше.

В прошлом сезоне Йосуа провел 39 матчей, в которых он забил шесть голов и отдал 14 ассистов.

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