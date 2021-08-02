"Сине-гранатовые" готовы отпустить юного испанского хавбека гвинейского происхождения.
Илаиш Мориба, Getty Images
02 августа 2021, 23:27
Центральный полузащитник Илаиш Мориба отказался продлевать контракт с Барселоной из-за разногласий на финансовой почве, из-за чего футболист не поехал с каталонцами на предсезонный сбор в Германию.
Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта прокомментировал сложившуюся ситуацию, заявив о готовности отпустить 18-летнего испанца гвинейского происхождения в другой клуб.
"Если ты не хочешь продлевать контракт, то у нас есть другие решения этого вопроса. Чего мы не хотим, так это игроков, воспитанных в Ла Масии, которые не хотят продлевать контракт. Клуб превыше всего".
"Мы не можем допустить, чтобы его перевели в основную команду, а затем чтобы он ушел в другую команду. Мы не приемлем этого ни с одним игроком. Если он хочет уйти, и это потому, что у него есть другие варианты продолжения карьеры, мы не будем этому препятствовать", — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.