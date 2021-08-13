Германия

Football.ua расскажет, что ожидать от нового сезона чемпионата Германии.

Топовые европейские чемпионаты постепенно начинают выходить из спячки. Вслед за Лигой 1 стартуют остальные первенства, в том числе немецкая Бундеслига. Предлагаем в сегодняшнем материале выделить несколько наиболее любопытных интриг будущего чемпионата Германии.

Кто покинет элитный дивизион по итогам сезона?

Начнем с подвальных разборок. Главными претендентами на вылет, по-нашему мнению, станут новички, поднявшиеся из второго дивизиона. Ни Бохум, ни Гройтер Фюрт не обладают впечатляющими кадровыми и финансовыми ресурсами, достаточными для серьезного укрепления состава.

Взять ту же команду из Рура. Игроки Бохума стоят сущие копейки, лишь несколько человек из ростера имеют рыночную стоимость выше миллиона евро, а входящие трансферы на данный момент собраны из свободных агентов и арендованных футболистов.

Такие коллективы, как правило, являются тренерскими, но не всегда даже самый любопытный специалист может гарантировать прописку в первой Бундеслиге. Возьмите того же Андре Брайтенрайтера с его Падерборном в сезоне-2014/15. Тем не менее прошлогодний пример скромной Арминии доказывает, что все возможно. Кстати, о клубе из Билефельда.

"Die Blauen" финишировали на спасительном 15-ом месте в двух очках от зоны переходных матчей, где очутился Кельн, но, во-первых, одно из вылетающих мест было с первых туров оккупировано летящим в тартарары Шальке, во-вторых, оказался еще один невезунчик – Вердер, с неплохим составом умудрившийся довести себя до ручки, в-третьих, команде Уве Нойхауса несколько повезло на финише.

В 33 туре Арминия сыграла 1:1 с Хоффенхаймом, Вердер уступил Аугсбургу, а Кельн расписал нулевку с Гертой. В последний матчдэй билефельдцам предстояло играть против крепкого Штутгарта, Кельну с Шальке, который "козлы" уверенно обыграли, а бременцам – с гладбахской Боруссией (влетели 2:4). "Сине-черные" выиграли и остались в элите. Тем не менее, именно эти коллективы будут бороться за выживание с маленькими шансами на успех.

Тем более, что раскочегарившийся Майнц Бо Свенсона и Герта Пала Дардаи с ее составом вряд ли будут вновь околачиваться возле опасной зоны.

Кто из симпатичных середняков сумеет выстрелить и пробиться в еврокубки?

Раз уж мы заговорили о Майнце и Герте.

Берлинцы в последние годы приучили нас к тому, что завышенные ожидания, связанные с их выступлениями, ни к чему не приводят. Строительство перспективного проекта продолжается, но есть ощущение, что что-то неладно в верхушке клуба. Тренерская чехарда, как, например, довольно странное появление в клубе Юргена Клинсмана с его быстрой отставкой, увольнение спортивного директора Михаэля Преетца, наставника Бруно Лаббадию, нескольких членов клуба, в том числе легендарного Йенса Леманна, из-за расистских сообщений по отношению к эксперту Sky Sports и экс-футболисту Деннису Аого. Словом, все смешалось в доме Облонских.

Пал Дардаи, конечно, уже успел ранее зарекомендовать себя хорошо на посту коуча Герты, однажды даже сыграв с ней в еврокубках, однако его повторное назначение в контексте постройки чего-то грандиозного в немецкой столице выглядит шагом назад. Ну, или временным и продуманным ходом с целью приглашения человека, знающего кухню команды изнутри, который наладит атмосферу в раздевалке, а после его пост займет другой специалист.

Если отмести всю не футбольную шелуху, то состав у "старой дамы" и впрямь на загляденье, и попросту обязан бороться как минимум за попадание в Лигу конференций или Лигу Европы.

Опытный Руне Ярстейн на воротах, Дедрик Бойята и Никлас Штарк в защите, игрок сборной Словакии Мартин Пекарик, Люка Тузар, Владимир Дарида и пришедший из канувшего в трясину Шальке Суат Сердар, который уже успел провести 4 матча за сборную Германии, скиталец Кевин-Принс Боатенг, Кшиштоф Пионтек, Доди Лукебакио, Стефан Йоветич в атаке. Короче говоря, этим ребятам необходим качественный скачок.

Бо Свенсон же будет проходить проверку на прочность и не случайность своего локального успеха минувшего сезона. Вряд ли Майнц зацепиться даже за первую восьмерку, но кто знает. Если "карнавальщикам" удастся адекватно заменить своего лидера Робина Куайсона, ушедшего подзаработать деньжат на безбедную старость в Саудовскую Аравию, то все возможно.

Фрайбург Кристиана Штрайха всегда готов подловить конкурентов и побороться за выход в Европу.

После посредственного сезона в Бундеслиге Хоффенхайм молодого наставника Себастьяна Хеннеса наверняка будет полон решимости вновь сыграть как минимум в Лиге Европы. "Деревенские" в прошлой кампании впервые в своей истории вышли из группы в еврокубках и вряд ли хотят на этом останавливаться. К тому же, кроме возвращения в Тоттенхэм Райна Сессеньона, так и не ставшего для Хоффе новым Рисом Нельсоном или Джейдоном Санчо, команда никого из лидеров не потеряла.

А есть ведь еще Штутгарт, шокировавший всю Германию в прошлом году. Да, "швабы" финишировали лишь девятыми, но до последнего боролись за седьмую строчку, что после возвращения прямиком из второго дивизиона является недурным показателем.

Пеллегрино Матараццо поставил "заводским" любопытный стиль, основанный на высоком прессинге, в чем наглядно могла убедится хромая Боруссия Люсьена Фавра, попавшая куражистым парням итальянско-аргентинского тренера 1:5 в родных стенах. По показателю PPDA Штутгарт стал седьмым после признанных мастеров, вроде Баварии, Боруссии Дортмунд или Айнтрахта Ади Хюттера. Кроме всего прочего, "автозаводцы" стали самой молодой командой минувшего сезона чемпионата Германии. Словом, вы точно обязаны более пристально присмотреться к этой команде!

Как выступит группа лидеров, сменившая главных творцов последних успехов?

Вы наверняка уже наслышаны о какой-то безумной, броуновской циркуляции наставников в прошлой кампании, что вызвало волну негодования в Германии, но от того сие событие не стало менее любопытным!

Давайте по порядку.

Лейпциг лишился не просто талантливого и толкового специалиста, а человека, способного выстроить качественную и продуманную систему в Саксонии. Увы для "быков" Бавария увела к себе не только лидера защиты Дайо Упамекано, но и Юлиана Нагельсманна. Есть ощущение, что это может стоить Ред Буллу очень дорого.

Вроде по проторенной дорожке в стан клуба и пришел интересный коуч Джесси Марш, изрядно пошумевший со своим Зальцбургом в Лиге чемпионов последних лет, однако РБ явно намеревался удержать Нагельсманна в своих рядах на более долгий срок. После подобных расставаний некоторые лидеры уже изъявили желание покинуть вице-чемпиона страны, не видя дальнейших перспектив сего проекта, однако пока что в графе "исходящие трансферы" – полный штиль.

Более того, Лейпциг даже заметно укрепил состав! Выкупили Анхелиньо у Манчестер Сити, приобрели юного таланта из Аякса Брайана Броббея, место Упамекано займет талантливый хорват Йошко Гвардиол из загребского Динамо, а переход Андре Сильвы, обошедшего в гонке бомбардиров даже Эрлинга Холанда в сезоне-20/21, за 23 миллиона европейской валюты и вовсе можно назвать супер-удачным!

Куда пессимистичнее обстоят дела в Вольфсбурге. Для начала давайте напомним вам, кто и куда отправился:

- тренер "волков" Оливер Гласнер отныне возглавляет франкфуртский Айнтрахт;

- Адди Хюттер, ранее тренировавший как раз "орлов", и даже выводивший их в полуфинал Лиги Европы в 2019 году, отправился в Боруссию из Менхенгладбаха;

- Марко Розе, покинувший стан "жеребцов", будет строить мощный проект в Дортмунде, но о этой Боруссии поговорим отдельно;

Главным пострадавшим в этом размене выглядит именно Вольфсбург, потерявший симпатичного специалиста, и взяв ему на смену настоящего кота в мешке – Марка ван Боммеля. Нет, легендарный голландец уже успел поработать главным в ПСВ и весьма неплохо, если бы не шедевральный Аякс, гремевший на всю Европу в сезоне-2018/19, то эйндховенцы точно бы забрали себе чемпионство, но все равно правильный ли это вектор развития клуба на данном этапе? Но не будем раньше времени посыпать голову пеплом.

Айнтрахт и Гладбах можно поздравить с отличными тренерскими переходами! Если Хюттер и Гласнер не выведут свои нынешние клубы на принципиально иной уровень, то точно удержат их нынешние позиции, что тоже неплохо. Словом, немецкую топ-пятерку в будущем году мы наверняка знаем.

Что покажет дортмундская Боруссия под руководством Марко Розе и станет ли она чемпионом Германии?

Поклонники "шмелей" могут быть довольны первыми новостями из стана своей любимой команды – большинство источников сообщает, что атмосфера в коллективе чуть ли не лучшая со времен Юргена Клоппа, а тренерский штаб во главе с Марко Розе оставил самое приятное впечатление у игроков.

Были опасения, что футболисты могут воспринять в штыки новых наставников по причине ухода полюбившегося, кажется, всем, Эдина Терзича, но хорватский немец вернулся к административным делам в структуре клуба, став одним из помощников крутого австрийского специалиста.

В первой игре сезона против Веена на Кубок Германии Боруссия вышла с излюбленным Розе ромбом в центре поля, выступив очень солидно – 3:0. Правда, коллектив из Висбадена явно не может быть лакмусовой бумажкой для проверки новой Боруссии на профпригодность. Посмотрим на дортмундцев в первых турах Бундеслиги.

Уход Джейдона Санчо компенсировали приобретением у ПСВ Дониелла Малена, не менее техничного и качественного игрока, которому давно пора было покинуть чемпионат Голландии, куплен и новый номер один в рамке ворот – Грегор Кобель из Штутгарта. В игре с Вееном швейцарец продемонстрировал спокойствие, хорошую игру ногами, умение начать атаку, словом, есть вероятность, что он позволит поклонникам Боруссии забыть о фэйлах своих соотечественников – Романа Бюрки и Марвина Хитца.

Еще бы подписать защитника для расширения ростера, особенно крайнего, так как Тома Менье и Нико Шульц полностью разочаровали, а тому же Феликсу Пасслаку не хватает стабильности. Вероятный приход Марселя Хальстенберга мог бы решить эту проблему, но Ханс-Йоахим Вацке заявил, что "чтобы купить что-нибудь нужное, нужно сначала продать что-нибудь не нужное", а так денег нет.

Хватит ли всех этих аргументов для победы в чемпионате. Предлагаем просто понаблюдать за Дортмундом без завышенных ожиданий, а там, как карта ляжет. Эта Боруссия вполне способна потеснить Баварию с престола.

Бавария снова чемпион?

Самая банальная интрига, уж простите. Бавария, безусловно, главный фаворит из всех фаворитов, но больший интерес вызывает работа Юлиана Нагельсманна. Сумеет ли удивить, сможет ли переборот комплекс перед дортмундской Боруссией, которую он обыграл лишь раз в своей тренерской карьере, построит ли очередного гибкого трансформера, на сей раз на Альянц Арене?

Много писать в этом пункте не стоит, так как вы и сами все знаете. В первую очередь, от Нагельсманна ждут прорыва в Европе. Получится ли, другой вопрос.

Роман Котляр, Football.ua