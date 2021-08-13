Football.ua предлагает своим читателям определить фаворита новой кампании чемпионата Германии.
Фото: Бундеслига
13 августа 2021, 13:53
Новый сезон немецкой Бундеслиги возьмет свое начало сегодня, 13 августа, с поединка между гладбахской Боруссией и мюнхенской Баварией.
Ввиду этого редакция Football.ua предлагает своим читателям определить и проголосовать за фаворита, у которого, по вашему мнению, наибольшие шансы стать чемпионом Германии в кампании-2021/22.
Гегемония Баварии в немецком первенстве продолжается последние несколько лет, но после посредственных результатов "красных" в товарищеских матчах под руководством нового главного тренера Юлиана Нагельсманна (3 поражения, 1 ничья), интрига вновь ожила.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.