Германия

Завершились некоторые игры чемпионата.

В рамках первого тура немецкой Бундеслиги завершились еще пять поединков.

Штутгарт в домашних стенах не оставил шансов новичку чемпионата Гройтер Фюрту (5:1).

В первом тайме хозяева отличились дважды. Эндо забил на 30 минуте, а Клемент на 36. Во втором тайме Штутгарт не забыл, как забивать. Кемпф оформил дубль, и еще один гол забил Аль-Гаддиуи. Левелинг сумел отыграть лишь один мяч.

Штутгарт - Гройтер Фюрт 5:1

Голы: Эндо, 30, Клемент, 36, Кемпф, 55, 76, Аль-Гаддиуи, 61 — Левелинг, 90+3

Штутгарт: Мюллер, Кемпф, Антон, Мавропанос, Соса, Массимо, Каразор (Клемент, 9), Эндо, Ферстер, Климович (Дидави, 65), Аль-Гаддиуи (Санко, 65; Томми, 69).

Гройтер: Бурхерт, Майерхефер, Юнг, Хогма, Бауэр, Иттер, Грин (Файн, 70), Зегуин, Зойферт (Сарпей, 58), Нильсен (Абиама, 59), Хргота (Левелинг, 85).

Предупреждение: Зегуин.

Хоффенхайм сумел обыграть Аугсбург со счетом 0:4.

Счет был открыт в первом тайме. Якоб Брун Ларсен на 37 минуте вывел вперед гостей. За десять минут до конца игры Адамян удвоил преимущество гостей, на 88 Рюттер сделал счет 0:3, а на 90+5 мяч забил Руди.

Аугсбург — Хоффенхайм 0:4

Гол: Ларсен, 37, Адамян, 80, Рюттер, 88, Руди, 90+5

Аугсбург: Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Удуохай, Яго (Педерсен, 82), Моравек (Майер, 59), Хан (Калиджури, 64), Йенсен (Грегорич, 64), Дорш, Варгас (Саренрен Базее, 81), Нидерлехнер.

Хоффенхайм: Бауманн, Акпогума (Самассеку, 73), Фогт, Пош, Раум (Йон, 52), Руди, Баумгартнер (Рюттер, 74), Штиллер, Крамарич, Даббур (Гачинович, 59), Бруун Ларсен (Адамян, 59).

Предупреждения: Раум, Руди. Вольфсбург оказался сильнее Бохума (1:0).

Уже на 4 минуте гости остались в меньшинстве — удалили Теше. Однако Вегхорст пенальти не реализовал.

Но на 22 минуте тот же Вегхорст сумел забить. Этот мяч оказался решающим.

Вольфсбург - Бохум 1:0

Гол: Вегхорст, 22

Вольфсбург: Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон (Мехмеди, ), Арнольд, Штеффен (Мармуш, 70), Шлагер (Гилавоги, 81), Филипп (Герхардт, 81), Баку, Вегорст.

Бохум: Риманн, Гамбоа (Бокхорн, 78), Ламбропулос, Ляйтш, Данило Соарес, Теше, Лосилла, Реджбечай, Асано (Пантович, 46), Антви-Аджей, Цоллер.

Предупреждение: Ляйтш.

Удаление: Теше.

Берлинский Унион дома расписал ничью с Байером из Леверкузена (1:1).

Обе команды отличились по разу в первом тайме. Авонийи счет открыл на 7 минуте, а Диаби спустя пять минут сравнял его.

Унион — Байер 1:1

Голы: Авонийи, 7 — Диаби, 12

Унион: Люте, Триммель (Рюэрсон, 82), Кнохе, Фридрих, Баумгартль, Гиссельманн, Харагути (Беренс, 81), Хедира, Крузе (Тойхерт, 73), Ингвартсен (Озтуналы, 64), Авонийи (Фогльзаммер, 63).

Байер: Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну, Баккер, Арангис, Демирбай, Амири (Паулиньо, 76), Паласиос, Шик, Диаби.

Предупреждение: Диаби.

Арминия и Фрайбург расписали мировую, при этом не забивали голов (0:0).

Арминия — Фрайбург 0:0

Арминия: Ортега, Брюннер, Нильссон (ван дер Хорн, 77), Пипер, Барретт-Лаурсен (де Медина, 77), Кунце, Шопф, Притль, Окугава (Хак, 67), Клос, Ласм (Крюгер, 77).

Фрайбург: Флеккен, Гульде (Хайнц, 62), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Шмид, Хефлер, Грифо (Демирович, 85), Кайтель (Сантамария, 70), Чжон Ву Ен (Шаллаи, 70), Хелер (Хаберер, 85).

Предупреждения: Притль, Барретт-Лаурсен, Кайтель, Гульде, Хефлер, Клос.