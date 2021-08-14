Германия

Норвежец поразил ворота Айнтрахта.

В рамках первого тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия обыгрывает франкфуртский Айнтрахт.

На 34-й минуте, при счете 2:1, гол на свой счет записал форвард "шмелей" Эрлинг Холанд. За две минуты до этого Эрлинг отдал голевую на Торгана Азара.

В 61 матче за клуб из Дортмунда 21-летний форвард забил 61 гол. Также на его счету 10 голевых пасов.

Отметим, что 8 августа Боруссия Д прошла в 1/16 финала Кубка Германии благодаря хет-трику Холанда.