Германия

Норвежский форвард Эрлинг Холанд не покинет Дортмунд нынешним летом.

Вокруг норвежского форварда Эрлинга Холанда, который выступает за Боруссию из Дортмунда, сгущаются трансферные слухи.

Однако, как сообщает издание Sport1, руководство немецкого клуба не намерено расставаться с забивным нападающим в нынешнее трансферное окно.

По информации источника, Боруссия хочет увеличить сумму отступных за норвежца с 75 миллионов евро до 90. Это позволит получить максимальную прибыль от продажи форварда.

Напомним, Холанд перебрался в Боруссию из Зальцбурга в январе 2020 года. В прошлом сезоне норвежский форвард форвард сыграл за Боруссию 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач.