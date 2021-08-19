Норвежский форвард Эрлинг Холанд не покинет Дортмунд нынешним летом.
Эрлинг Холанд. Фото Getty Images
19 августа 2021, 10:55
Вокруг норвежского форварда Эрлинга Холанда, который выступает за Боруссию из Дортмунда, сгущаются трансферные слухи.
Однако, как сообщает издание Sport1, руководство немецкого клуба не намерено расставаться с забивным нападающим в нынешнее трансферное окно.
По информации источника, Боруссия хочет увеличить сумму отступных за норвежца с 75 миллионов евро до 90. Это позволит получить максимальную прибыль от продажи форварда.
Напомним, Холанд перебрался в Боруссию из Зальцбурга в январе 2020 года. В прошлом сезоне норвежский форвард форвард сыграл за Боруссию 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач.