Мюнхенская Бавария завоевала Суперкубок Германии, обыграв Боруссию из Дортмунда. (3:1).

Как сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк, в данном матче травму голеностопа получил голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер.

Стоит отметить, что голкипер пропустил сегодняшнюю тренировку команды. О сроках восстановления голкипера никакой информации нет.

Ранее сообщалось, что из-за травмы старт сезона пропустит Бенжамен Павар, который получил повреждение лодыжки.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча .Боруссия Д — Бавария.