Немецкий вратарь Мануэль Нойер рискует пропустить старт сезона в Бундеслиге.
Мануэль Нойер. Фото Getty Images
19 августа 2021, 13:55
Мюнхенская Бавария завоевала Суперкубок Германии, обыграв Боруссию из Дортмунда. (3:1).
Как сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк, в данном матче травму голеностопа получил голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер.
Стоит отметить, что голкипер пропустил сегодняшнюю тренировку команды. О сроках восстановления голкипера никакой информации нет.
Ранее сообщалось, что из-за травмы старт сезона пропустит Бенжамен Павар, который получил повреждение лодыжки.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча .Боруссия Д — Бавария.