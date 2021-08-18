Германия

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Мюнхенская Бавария одержала уверенную победу над дортмундской Боруссией (3:1) и в девятый раз стала обладателем Суперкубка Германии.

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма усилиями Левандовски, который головой расстрелял ворота Кобеля. Затем в начале второго тайма Мюллер удвоил преимущество мюнхенского клуба. "Шмелям" удалось вернуться в игру после удара Ройса из-за пределов штрафной, но спустя десять минут Аканджи подарил мяч сопернику и Левандовски оформил дубль.

Обзор матча:

Боруссия Д — Бавария 1:3

Голы: Ройс, 64 — Левандовски, 41, 74, Мюллер, 50

Боруссия Д: Кобель, Пасслак (Вольф, 84), Шульц, Аканджи, Беллингем (Рейньер, 84), Витцель, Дауд, Рейна (Pašalić, 78), Ройс, Мукоко (Мален, 58), Холанд.

Бавария: Нойер, Станишич (Сарр, 87), Упамекано, Дэвис, Зюле, Горецка, Киммих, Мюллер (Мусиала, 73), Коман (Сане, 49), Гнабри (Толиссо, 73), Левандовски (Шупо-Мотинг, 88).

Предупреждения: Зюле, Ройс, Дауд, Сане.