Германия

Защитник мюнхенской команды пропустит старт предстоящего сезона.

Защитник Баварии Бенжамен Павар не сможет помочь своей команды на старте предстоящего сезона. Об этом сообщает журналист SPORT1 Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По информации источника, у 25-летнего француза повреждение лодыжки и на восстановление ему понадобится около 3-4 недель.

В прошедшем сезоне Павар провел 36 матчей, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Напомним, уже завтра, 13 августа, Бавария гостевым матчем против менхенгладбахской Боруссии откроет новый сезон Бундеслиги. Игра начнется в 21:30.

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