Германия

Тило Керер может вернуться в Бундеслигу.

Немецкий защитник французского Шальке Тило Керер попал в сферу интересов мюнхенской Баварии.

Как сообщает издание ESPN, руководство мюнхенцев рассматривает вариант приобретения Керера из-за универсальности футболиста. Немец способен закрыть сразу несколько позиций в обороне.

По информации издания L’Equipe, ПСЖ готов расстаться с защитником, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба, поэтому трансфер Керера в Баварию не исключен.

В прошлом сезоне немец сыграл в 33 матчах парижан во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Нойер травмировался в матче за Суперкубок Германии и рискует пропустить старт сезона Бундеслиги.