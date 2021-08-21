Германия

Завершились игры чемпионата Германии.

В рамках второго тура немецкой Бундеслиги завершились еще три поединка.

Дортмундская Боруссия на выезде неожиданно уступила Фрайбургу (2:1).

В первом тайме Фрайбург вышел вперед усилиями Грифо. Во второй половине игры Шаллай забил второй мяч Фрайбурга, а Кайтель забил в свои ворота — 2:1.

Фрайбург - Боруссия Д 2:1

Голы: Грифо, 6, Шаллай, 53 — Кайтель (АГ), 59

Фрайбург: Флеккен, Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Грифо (Кюблер, 84), Хефлер, Кайтель (Эггештайн, 86), Шмид, Чжон Ву Ен (Хаберер, 71), Хелер (Демирович, 71), Шаллай (Шаде, 71).

Боруссия Д: Кобель, Витцель (Хуммельс, 79), Аканджи, Шульц (Геррейру, 38), Беллингем, Рейна (Брандт, 70), Дауд, Пасслак (Джан, 80), Ройс, Мален (Мукоко, 79), Холанд.

Предупреждения: Мален, Дауд, Аканджи, Геррейру, Демирович.

Бохум в домашнем поединке неожиданно обыграл Майнц с счетом 2:0.

Хольтманн в первой половине матча после передачи от Цоллера сумел открыть счет, а Польтер во втором удвоил преимущество хозяев.

Бохум - Майнц 2:0

Голы: Хольтманн, 21, Польтер, 56

Бохум: Риманн, Гамбоа (Бокхорн, 60), Ламбропулос, Белла-Кочап, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай (Стафилидис, 72), Польтер, Цоллер, Пантович (Машович, 71), Хольтманн (Асано, 81).

Майнц: Центнер, Видмер, Белль (Штегер, 68), Хак (Сен-Жюст, 46), Ниакате, Аарон Мартин, Баррейро, Небель (Боэтиюс, 46), Тауэр (Кор, 46), Ли Чжэ Сон (Салаи, 62), Буркардт.

Предупреждения: Реджбечай, Боэтиюс, Баррейро, Риманн.

Герта в Берлине уступила Вольфсбургу со счетом 1:2.

Все голы были забиты уже во втором тайме. На 60 минуте Лукебакио реализовал пенальти и вывел Герту вперед, а Вольфсбург отыгрался на 74 усилиями Баку. Но на 88 минуте Вольфсбург сумел вырвать победу — забил Нмеча.

Герта — Вольфсбург 1:2

Голы: Лукебакио, 60 — Баку, 74, Нмеча, 88

Герта: Шволов, Пекарик, Боята, Штарк, Платтенхардт, Зефейк, Торунарига, Тузар, Боатенг (Йоветич, 43), Дилросун (Рихтер, 68), Сердар, Аскасибар, Зельке, Лукебакио.

Вольфсбург: Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон (Герхардт, 89), Арнольд, Штеффен (Брекало, 70), Шлагер (Гилавоги, 90), Филипп (Нмеча, 70), Баку, Вегорст.

Предупреждения: Боатенг, Мбабу, Руссийон.