Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Уже по исходу второго тура Вольфсбург Марка Ван Боммела готов оформлять отрыв от преследователей, так как одержал вторую подряд победу на старте, в столице обыграв берлинскую Герту в волевом стиле по ходу второго тайма. "Волки" выглядели далеко не фаворитами на успех, однако сумели прийти в себя в заключительную четверть часа игрового времени.

Догнать "бело-зеленых" по набранным очкам могут только Хоффенхайм и Кельн, если обыграют Унион Берлин и мюнхенскую Баварию соответственно.

Предлагаем вам обзор матча чемпионата Германии:

Герта — Вольфсбург 1:2

Голы: Лукебакио, 60 — Баку, 74, Нмеча, 88

Герта: Шволов — Пекарик, Боята (Торунарига, 84), Штарк, Платтенхардт — Сердар (Зеефейк, 84), Аскасибар — Лукебакио, Боатенг (Йоветич, 43), Дилросун (Рихтер, 68) — Зельке (Тузар, 85).

Вольфсбург: Кастеельс — Мбабу, Лакруа, Брукс, Руссийон (Герхардт, 89) — Шлагер (Гилавоги, 90), Арнольд — Баку, Филипп (Нмеча, 70), Штеффен (Брекало, 70) — Вегхорст.

Предупреждения: Боатенг — Мбабу, Руссийон.