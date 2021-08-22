Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Уже в первом туре нового сезона немецкой Бундеслиги Майнцу удалось добыть сенсационный успех на своем поле в игре против РБ Лейпциг (1:0), однако уже в следующем гостевом поединке против Бохума команда Бо Свенссона в очередной раз заставила о себе говорить, как о коллективе "одной площадки". Поражение 0:2, при преимуществе в контроле мяча и ударам в сторону чужих ворот

Предлагаем вам обзор матча чемпионата Германии:

Бохум — Майнц 2:0

Голы: Хольтманн, 21, Польтер, 56

Бохум: Риманн — Гамбоа (Бокхорн, 60), Ламбропулос, Белла-Кочап, Соарес — Пантович (Машович, 71), Данило Лосилла, Реджбечай (Стафилидис, 72) — Хольтманн (Асано, 81), Польтер, Цоллер.

Майнц: Центнер — Ниакате, Белль (Штегер, 68), Хак (Сен-Жюст, 46) — Видмер, Тауэр (Кор, 46), Баррейро, Аарон Мартин — Буркардт, Ли Чжэ Сон (Салаи, 62), Небель (Боэтиюс, 46).

Предупреждения: Реджбечай, Риманн, Асано, Цоллер — Боэтиюс, Баррейро, Кор.