Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Бохум — Майнц, Getty Images
22 августа 2021, 08:15
Уже в первом туре нового сезона немецкой Бундеслиги Майнцу удалось добыть сенсационный успех на своем поле в игре против РБ Лейпциг (1:0), однако уже в следующем гостевом поединке против Бохума команда Бо Свенссона в очередной раз заставила о себе говорить, как о коллективе "одной площадки". Поражение 0:2, при преимуществе в контроле мяча и ударам в сторону чужих ворот
Предлагаем вам обзор матча чемпионата Германии:
Бохум — Майнц 2:0
Голы: Хольтманн, 21, Польтер, 56
Бохум: Риманн — Гамбоа (Бокхорн, 60), Ламбропулос, Белла-Кочап, Соарес — Пантович (Машович, 71), Данило Лосилла, Реджбечай (Стафилидис, 72) — Хольтманн (Асано, 81), Польтер, Цоллер.
Майнц: Центнер — Ниакате, Белль (Штегер, 68), Хак (Сен-Жюст, 46) — Видмер, Тауэр (Кор, 46), Баррейро, Аарон Мартин — Буркардт, Ли Чжэ Сон (Салаи, 62), Небель (Боэтиюс, 46).
Предупреждения: Реджбечай, Риманн, Асано, Цоллер — Боэтиюс, Баррейро, Кор.