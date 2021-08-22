Завершился поединок второго тура немецкой Бундеслиги, в котором Хоффенхайм принимал на своем поле берлинский Унион.

Команды продемонстрировали результативный футбол, однако выявить сильнейшего по итогам двух таймов им так и не удалось.

Финальный свисток зафиксировал ничью — 2:2.

Хоффенхайм – Унион 2:2

Голы: Акпогума, 14, Ларсен, 30 – Гиссельманн, 10, Авонийи, 47

Хоффенхайм: Бауманн – Раум, Фогт, Пош, Акпогума – Штиллер, Руди – Ларсен (Адамян, 62), Баумгартнер – Крамарич, Даббур (Рюттер, 62)

Унион: Люте – Йеккель, Кнохе, Фридрих – Гиссельманн (Триммель, 69), Харагути (Тойхерт, 85), Р. Хедира, Триммель – Крузе, Озтуналы (Ингвартсен, 60) – Авонийи (Фогльзаммер, 69)

Предупреждения: Самассеку – Р. Хедира, Фридрих