Итальянский клуб работает над укреплением состава.
Даниэле Ругани, фото getty images
17 августа 2021, 00:31
Наполи рассматривает возможные варианты укрепления оборонительной линии в текущее трансферное окно.
Как сообщает издание Tuttomercatoweb, неаполитанцы выбирают из трио: Жуан Жезус, Шкодран Мустафи и Даниэле Ругани.
Немецкий футболист имеет весомое преимущество перед остальными кандидатами — сейчас он находится в статусе свободного агента.
Напомним, что лидер обороны Наполи Калиду Кулибали может стать игроком Пари Сен-Жермен.