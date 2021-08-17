Наполи рассматривает возможные варианты укрепления оборонительной линии в текущее трансферное окно.

Как сообщает издание Tuttomercatoweb, неаполитанцы выбирают из трио: Жуан Жезус, Шкодран Мустафи и Даниэле Ругани.

Немецкий футболист имеет весомое преимущество перед остальными кандидатами — сейчас он находится в статусе свободного агента.

Напомним, что лидер обороны Наполи Калиду Кулибали может стать игроком Пари Сен-Жермен.