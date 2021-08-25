Германия

Мюнхенский клуб не готов выплачивать столь высокий гонорар одному из лучших игроков мира.

Достаточно очевидно, что дортмундская Боруссия не сможет долго удерживать в своем составе норвежского нападающего Эрлинга Холанда, каждое результативное действие которого лишь увеличивает интерес со стороны потенциальных покупателей.

Именно по этой причине 21-летний футболист часто является одним из главных хедлайнеров новостей о трансферном рынке, однако далеко не каждый клуб готов предложить как достойную компенсацию "шмелям" за его трансфер, так и выплачивать игроку заработную плату и различные бонусы на основании подписанного контракта.

Как сообщает немецкое издание Bild, агент Холанда Мино Райола в ответ на слухи о возможном трансфере его клиента в мюнхенскую Баварию сообщил ошеломительные суммы, которые будет запрашивать у желающих заполучить игрока в ближайшее трансферное окно.

Речь идет об окладе для норвежского футболиста в размере 50 млн евро в год, к которым также добавится 40 млн евро в качестве агентских сборов при подписании сделки в пользу самого Райолы.

Напомним, что у Холанда в контракте, рассчитанном до 2024-го года, есть пункт, согласно которого он может покинуть Боруссию за сумму отступных в размере 75 млн евро уже следующим летом, однако и эта величина может вырасти до 90 млн евро за счет различных бонусов, предусмотренных в действующем соглашении.

Остается лишь добавить, что за 4 стартовых матча нового сезона Холанд забил пять голов и отдал три результативных передачи.