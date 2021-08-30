Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.
Вольфсбург — РБ Лейпциг, Getty Images
30 августа 2021, 07:39
В рамках третьего тура немецкой Бундеслиги Вольфсбург продолжил свое восхождение на вершину турнирной таблицы, минимально обыграв РБ Лейпциг на своем поле (1:0). Судьбу поединка двух равных команд предрешил единственный результативный удар от защитника "волков" Гийома Руссийона, который был нанесен в начале второго тайма.
Обзор матча:
Вольфсбург — РБ Лейпциг 1:0
Гол: Руссийон, 52
Вольфсбург: Кастеельс — Мбабу, Лакруа, Брукс, Руссийон — Шлагер (Гилавоги, 70), Арнольд — Баку, Филипп (Нмеча, 78), Штеффен (Мармош, 88) — Вегхорст.
РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Орбан, Симакан (Бробби, 86), Гвардиол — Адамс (Кампль, 86), Айдара (Лаймер, 59) — Собослаи (Поульсен, 68), Форсберг, Нкунку — Андре Силва (Мукиеле, 86).
Предупреждения: Штеффен, Шлагер, Гилавоги, Руссийон — Гвардиол, Адамс.