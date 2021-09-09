Германия

Мюнхенцы выбрали нового нападающего, если поляк уйдет.

Бавария допускает возможность того, что Роберт Левандовски покинет команду в конце текущего сезона, а потому ищет варианты.

Как сообщает Sport1, мюнхенцы рассматривают кандидатуру Тимо Вернера в качестве долгосрочной замены.

Немецкий нападающий в прошлом сезоне отметился 12 голами и 15 результативными передачами в 52 поединках на клубном уровне.

Отметим, что Вернер уже ранее работал с нынешним главным тренером Баварии Юлианом Нагельсманном в Лейпциге.

Напомним, что ранее стала известна заработная плата Тимо Вернера в Челси.