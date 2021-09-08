Англия

Футболист получает солидные деньги в Лондоне.

Летом 2020 года лондонский Челси усилил свой состав нападающим РБ Лейпцига и сборной Германии Тимо Вренером, подписав контракт до лета 2025 года.

Как сообщает журналист издания Bild Кристиан Фальк, зарплата футболиста на данный момент составляет 20 миллионов евро в год.

Тимо Вернер в прошлом сезоне отметился 12 голами и 15 результативными передачами в 52 поединках на клубном уровне.

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