Футболист получает солидные деньги в Лондоне.
Тимо Вернер, Getty Images
08 сентября 2021, 21:30
Летом 2020 года лондонский Челси усилил свой состав нападающим РБ Лейпцига и сборной Германии Тимо Вренером, подписав контракт до лета 2025 года.
Как сообщает журналист издания Bild Кристиан Фальк, зарплата футболиста на данный момент составляет 20 миллионов евро в год.
Тимо Вернер в прошлом сезоне отметился 12 голами и 15 результативными передачами в 52 поединках на клубном уровне.
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