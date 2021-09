Летом 2020 года лондонский Челси усилил свой состав нападающим РБ Лейпцига и сборной Германии Тимо Вренером, подписав контракт до лета 2025 года.

Как сообщает журналист издания Bild Кристиан Фальк, зарплата футболиста на данный момент составляет 20 миллионов евро в год.

