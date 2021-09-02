ЧМ-2022. Отбор

Нападающий Челси наконец-то поразил ворота соперника.

Сборная Германии в рамках поединка отборочного цикла чемпионата мира-2022 отправилась в гости к Лихтенштейну.

Нападающий немецкой команды Тимо Вернер отметился голом в конце первой половины игры, прервав серию без забитых мячей.

Видео гола:

До этого нападающий Челси не мог поразить ворота соперника 11 игр кряду. Последний раз он забивал еще 5 мая Реалу в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее главный тренер Челси Томас Тухель заявил, что Ромелу Лукаку поможет Вернеру с реализацией моментов.