ЧМ-2022. Отбор
Нападающий Челси наконец-то поразил ворота соперника.
Тимо Вернер, фото
02 сентября 2021, 23:09
Сборная Германии в рамках поединка отборочного цикла чемпионата мира-2022 отправилась в гости к Лихтенштейну.
Нападающий немецкой команды Тимо Вернер отметился голом в конце первой половины игры, прервав серию без забитых мячей.
Видео гола:
До этого нападающий Челси не мог поразить ворота соперника 11 игр кряду. Последний раз он забивал еще 5 мая Реалу в Лиге чемпионов.
Напомним, ранее главный тренер Челси Томас Тухель заявил, что Ромелу Лукаку поможет Вернеру с реализацией моментов.