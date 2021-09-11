Германия

Полузащитник Герты прокомментировал скандальную ситуацию.

Новость о внушительном штрафе для немецкого центрального защитника Жерома Боатенга, в адрес которого было открыто судебное расследование из-за заявления об избиении со стороны его бывшей девушки, достаточно быстро набрала популярность, с учетом неоднозначной истории данного футболиста.

Данная ситуация не только наложила негативный отпечаток на факт перехода Жерома во французский Лион, за который он еще даже не успел дебютировать, но и в очередной раз ударила по обстановке внутри его семьи.

В частности, брат немца, полузащитник берлинской Герты Кевин-Принс Боатенг, который и так имел напряженные отношения с Жеромом, получил очередной повод засомневаться в личностных качествах члена своей семьи.

"Я и так уже давно дистанцировался от Джерома. Я уважаю и высоко ценю немецкие законы. И презираю насилие в отношении женщин.

Я не имею никакого отношения к поступкам брата, у нас с ним теперь ничего общего", — заявил ганский исполнитель в интервью немецкой прессе.

Напомним, что братья Боатенг родились в Берлине, однако выбрали путь по международной карьере в составе разных национальных команд, став в 2010-м году первыми в истории чемпионатов мира братьями, сыгравшими друг против друга.