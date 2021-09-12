Германия

Испанский полузащитник очень востребован.

Полузащитник РБ Лейпциг Дани Ольмо входит в список интересов четырех ведущих европейских клубов.

Как сообщает издание Marca, на молодого футболиста претендуют Манчестер Юнайтед, Бавария, Ювентус и Барселона.

На профессиональном уровне 23-летний испанец провел 16 матчей (3 гола) за национальную сборную сборную Испании и выступал за Динамо Загреб (124 матча во всех турнирах, 34 гола) и РБ Лейпциг (61, 12).

Напомним, что Барселона в ближайшее время может объявить о договоренности по будущему трансферу Ольмо.