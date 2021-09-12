Германия

"Жеребцы" справились с соперником на своем поле.

Боруссия М принимала на своем поле Арминию в рамках поединка четвертого тура Бундеслиги и добилась убедительной победы со счетом 3:1.

"Жеребцы" открыли счет в первой половины игры усилиями Штиндля, но Арминия восстановила паритет в концовке тайма.

Во второй 45-минутке Боруссия М отправила в ворота соперника два безответных мяча и добыла победу.

Боруссия М — Арминия 3:1

Голы: Штиндль, 35, 69, Закария, 72 — Окугава, 45+2

Боруссия М: Зоммер — Скалли, Гинтер, Эльведи, Байер — Нетц (Херрманн, 58), Штиндль (Эмболо, 77), Хофманн (Вольф, 46), Закария — Нойхаус (Бенеш, 68), Плеа.

Арминия: Ортега — Брюннер, Нильссон, де Медина, Барретт-Лаурсен — Притль, Шопф, Хак, Окугава (Крюгер, 77), Виммер (Ласм, 70) — Клос (Зерра, 77).

Предупреждения: Скалли — Хак