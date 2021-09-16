Руководство "шмелей" рассматривает немка в качестве замены Холанду.
Тимо Вернер. Фото Getty Images
16 сентября 2021, 14:45
Руководство дортмундской Боруссии активно ищет замену Эрлингу Холанду, которым активно интересуются европейские гранды футбола.
Как сообщает издание Goal, "шмели" присматриваются к форварду Челси Тимо Вернеру, который перебрался в Лондон из РБ Лейпцига.
Стоит отметить, что никаких финансовых деталей потенциального трансфера источник не сообщает.
Напомним, Тимо Вернер провел в составе "синих" 56 матчей в которых сумел поразить ворота соперников лишь 12 раз.