Германия

Руководство "шмелей" рассматривает немка в качестве замены Холанду.

Руководство дортмундской Боруссии активно ищет замену Эрлингу Холанду, которым активно интересуются европейские гранды футбола.

Как сообщает издание Goal, "шмели" присматриваются к форварду Челси Тимо Вернеру, который перебрался в Лондон из РБ Лейпцига.

Стоит отметить, что никаких финансовых деталей потенциального трансфера источник не сообщает.

Напомним, Тимо Вернер провел в составе "синих" 56 матчей в которых сумел поразить ворота соперников лишь 12 раз.