Германия

Еще две встречи пятого тура немецкого чемпионата закончились нулями.

Состоялись очередные поединки пятого тура немецкой Бундеслиги.

В первой встрече мюнхенская Бавария на своем поле прошлась катком по Бохуму, забив в ворота гостей семь безответных мячей. В составе чемпионом Германии голами отметились Сане, Гнабри, Левандовски и Чупо-Мотинг. Еще один мяч записан как автогол в исполнении Лампропулоса, а Киммих оформил дубль.

Бавария — Бохум 7:0

Голы: Сане, 17, Киммих, 27, 65, Гнабри, 32, Лампропулос, 45 (автогол), Левандовски, 61, Чупо-Мотинг, 79.

Бавария: Нойер — Станишич (Сарр, 62), Зюле, Эрнандес, Дэвис (Ричардс, 46) — Горецка, Киммих (Куасси, 72) — Гнабри, Мюллер, Сане (Забитцер, 62) — Левандовски (Чупо-Мотинг, 68).

Бохум: Риманн — Стафилидис (Бокхорн, 57), Лампропулос, Белла-Кочал, Соарес — Лосила — Пантович (Антви-Аджей, 73), Теше, Реджбечай (Левен, 58), Холтманн — Польтер (Ганвоула, 58).

Предупреждения: Станишич — Стафилидис.

В еще одной встрече Аугсбург на своем поле одержал минимальную победу над менхенгладбахской Боруссией со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 81-й минуте, а его автором стал Флориан Нидерлехнер.

Аугсбург — Боруссия М 1:0

Гол: Нидерлехнер, 81.

Аугсбург: Гикевич — Гумны, Гоувелееув, Оксфорд — Фрамбергер (Кордова, 66), Хан, Дорш, Калиджури (Йенсен, 85), Яго (Педерсен, 44) — Зекири (Нидерлехнер, 66), Варгас (Майер, 85).

Боруссия М: Зоммер — Байер, Гинтер, Эльведи — Скалли, Нойхаус (Бенеш, 85), Закария, Нетц (Вольф, 46) — Херрманн (Эмболо, 85), Штиндль — Плеа.

Предупреждения: Хан — Херрманн, Закария.

В еще двух матчах были зафиксированы нулевые ничьи. Майнц поделил очки с Фрайбургом, а Арминия — с Хоффенхаймом.

Майнц — Фрайбург 0:0

Майнц: Центнер — Сен Жюст, Белль, Хак — Видмер, Баррейро (Стах, 78), Кор, Боэтиус (Штогер, 88), Лукоки — Буркардт (Ингвартсен, 59), Салаи (Онисиво, 46).

Фрайбург: Флеккен — Н. Шлоттербек, Линхарт, Гульде — Гюнтер, Хаберер (Эггештейн, 66), Кейтель, Кюблер (К. Шлоттербек, 90+4) — Шаде (Грифо, 81), Шаллаи (У Ен, 81), Хелер (Петерсен, 66).

Предупреждения: Хак, Центнер — Н. Шлоттербек.

Арминия — Хоффенхайм 0:0

Арминия: Морено — Бруннер, Пипер, Нильсен, Лаурсен (Чиборра, 74 (Андраде, 82)) — Виммер (Ласме, 59), Приетл, Шепф, Хак — Клос (Серра, 74), Окугава.

Хоффенхайм: Бауманн — Кадержабек, Фогт, Ричардс, Раум — Гриллич, Самассеку — Баумгартнер (Раттер, 71), Крамарич, Ларсен (Сков, 56) — Бебу (Адамян, 57).

Предупреждения: Виммер, Ласме — Крамарич.