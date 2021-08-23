Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии-2021/22.

В поединке второго тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария на своем поле одержала трудовую победу над приехавшим в гости Кельном со счетом 3:2.

Первая половина встречи прошла в более-менее спокойном ключе, а команды отправились на перерыв при нулевой ничьей. Особо явных предпосылок, что во втором тайме что-то кардинально поменяется в плане результативности, не было.

Но на радость зрителям Бавария и Кельн во второй 45-минутке устроили между собой голевую перестрелку, победителем из которой вышел действующий чемпион Германии.

Обзор матча:



Бавария — Кельн 3:2

Голы: Левандовски, 50, Гнабри, 59, 71 — Модест, 60, Ут, 62.

Бавария: Нойер — Дэвис (Ричардс, 88), Куасси (Станишич, 46), Упамекано, Зюле — Горецка (Толиссо, 66), Киммих — Гнабри (Чупо-Мотинг, 76), Мюллер, Сане (Мусиала, 46) — Левандовски.

Кельн: Хорн — Гектор, Чичос, Мере, Эхизибуе — Скири — Кайнц (Андерссон, 69), Любичич (Шауб, 76), Тильманн — Модест (Лемперле, 76), Ут.

Предупреждения: Зюле — Любичич.