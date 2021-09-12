Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

Лейпциг в рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги на своем поле встречался с действующим чемпионом страны — мюнхенской Баварией.

В этом противостоянии уверенная победа досталась подопечным Юлиана Нагельсманна, в составе которых голами отметились Левандовски, Мусиала, Сане и Чупо-Мотинг. У "быков" единственный результативный удар на счету Лаймера.

Обзор матча:

Лейпциг — Бавария 1:4

Голы: Лаймер, 58 — Левандовски, 12, Мусиала, 47, Сане, 54, Чупо-Мотинг, 90+2

Лейпциг: Гулачи, Мукиеле, Орбан (Клостерманн, 80), Симакан, Анхелиньо (Гвардиол, 58), Кампль, Лаймер (Айдара, 58), Нкунку, Ольмо (Форсберг, 58), Собослаи, Андре Силва (Поульсен, 71).

Бавария: Нойер, Павар (Зюле, 75), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка (Забитцер, 59), Киммих, Мюллер (Станишич, 75), Левандовски (Шупо-Мотинг, 59), Гнабри (Мусиала, 45), Сане.