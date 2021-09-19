Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках пятого тура немецкой Бундеслиги мюнхенская Бавария на своем поле принимала вернувшийся в "элиту" Бохум, и уже к моменту окончания первого тайма отгрузила в ворота соперников четыре безответных мяча.

После перерыва, в ворота Мануэля Риманна отправились еще три результативных удара, а могли и все четыре, однако VAR отменил гол Томаса Мюллера за несколько минут до конца основного времени.

Обзор матча:

Бавария — Бохум 7:0

Голы: Сане, 17, Киммих, 27, 65, Гнабри, 32, Лампропулос, 45 (автогол), Левандовски, 61, Чупо-Мотинг, 79.

Бавария: Нойер — Станишич (Сарр, 62), Зюле, Эрнандес, Дэвис (Ричардс, 46) — Горецка, Киммих (Куасси, 72) — Гнабри, Мюллер, Сане (Забитцер, 62) — Левандовски (Чупо-Мотинг, 68).

Бохум: Риманн — Стафилидис (Бокхорн, 57), Лампропулос, Белла-Кочал, Соарес — Лосила — Пантович (Антви-Аджей, 73), Теше, Реджбечай (Левен, 58), Холтманн — Польтер (Ганвоула, 58).

Предупреждения: Станишич — Стафилидис.