Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В пятом туре немецкой Бундеслиги также состоялся поединок двух команд из нижней половины турнирной таблицы, по итогам которого менхенгладбахская Боруссия опустилась вплотную к зоне вылета.

Аугсбург в домашнем поединке против "жеребцов" сумел дожать соперников в концовке поединка, хотя до этого рисковал пропустить мяч от Алассана Плеа, однако в эпизод в начале второго тайма вмешался VAR.

Обзор матча:

Аугсбург — Боруссия М 1:0

Гол: Нидерлехнер, 81.

Аугсбург: Гикевич — Гумны, Гоувелееув, Оксфорд — Фрамбергер (Кордова, 66), Хан, Дорш, Калиджури (Йенсен, 85), Яго (Педерсен, 44) — Зекири (Нидерлехнер, 66), Варгас (Майер, 85).

Боруссия М: Зоммер — Байер, Гинтер, Эльведи — Скалли, Нойхаус (Бенеш, 85), Закария, Нетц (Вольф, 46) — Херрманн (Эмболо, 85), Штиндль — Плеа.

Предупреждения: Хан — Херрманн, Закария.