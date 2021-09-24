Германия

Новичок Бундеслиги 1 ожидаемо уступил действующему чемпиону Германии.

Завершился стартовый поединок шестого тура немецкой Бундеслиги, в котором повысившийся в классе Гройтер Фюрт принимал на своем поле Баварию, ставшую чемпионом Германии по итогам прошлого сезона.

Уже в первом тайме подопечные Юлиана Нагельсманна начали подтверждать статус фаворитов, отправив в ворота хозяев два безответных мяча, авторами которых стали Томас Мюллер и Йосуа Киммих, однако после перерыва положение дел мюнхенского гранда пошатнулось ввиду удаления Бенжамена Павара на 48-й минуте.

Впрочем, Баварии в дальнейшем удалось не только сохранить победный для себя результат, но и увеличить преимущество в счете не без помощи соперника. На 68-й минуте хавбек Гройтер Фюрта Себастьян Грисбекк отметился автоголом, чем довел счет до разгромного в пользу "красных".

Забитый мяч в исполнении вышедшего на замену Седрика Иттена в концовке поединка стал для Гройтер Фюрта лишь голом престижа, а финальный свисток зафиксировал уверенную победу Баварии со счетом 3:1.

Гройтер Фюрт — Бавария 0:3

Голы: Иттен, 88 — Мюллер, 10, Киммих, 31, Грисбекк, 68 (АГ)

Гройтер Фюрт: Бурхерт, Майерхефер, Виргевер, Бауэр, Виллемс (Барри, 76), Грисбекк (Тилльманн, 76), Грин (Левелин, 86), Зегуин, Дудзяк, Нильсен (Абиама, 67), Хргота (Иттен, 76).

Бавария: Нойер, Павар, Зюле (Станишич, 86), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горецка (Мусиала, 87), Киммих, Мюллер (Гнабри, 76), Левандовски, Сане (Забитцер, 61).

Предупреждения: Хргота, Виргевер, Абиама, Барри — Сане

Удаление: ... — Павар, 48