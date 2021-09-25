Германия

Феноменальная голевая серия поляка прервалась.

Мюнхенская Бавария в рамках шестого тура немецкой Бундеслиги играла на поле Гройтер Фюрта, и сумела одержать итоговую победу со счетом 3:1, несмотря на удаление Бенджамена Павара уже в самом начале второго тайма.

Гройтер Фюрт — Бавария 1:3 Видео голов и обзор матча

Голы за коллектив Юлиана Нагельсманна забивали Томас Мюллер, Йосуа Киммих, а также защитник хозяев поля Себастьян Грисбек.

Поскольку данных польского нападающего Роберта Левандовски, проведшего на поле все игровое время и однажды, перед перерывом, попадавшего в перекладину, не оказалось, то мы справедливо можем констатировать факт того, что внушительная голевая серия форварда в 19 кряду матчей с забитыми голами в немецкой Бундеслиге, тянувшаяся от февраля 2021-го года, прервалась.

Несмотря на это, Левандовски продолжает делить с Эрлингом Холандом первую строчку рейтинга бомбардиров, уже успев забить семь мячей, однако все они были оформлены "с игры", в то время как игрок Боруссии Дортмунд уже четырежды успешно пробивал с пенальти.