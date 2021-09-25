Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В стартовом поединке шестого тура немецкой Бундеслиги Бавария одержала уверенную победу над Гройтер Фюртом, являющимся одним из новичков высшего дивизиона страны в текущем сезоне.

Несмотря на удаление Бенжамена Павара на 48-й минуте, мюнхенский гранд сохранил положительный для себя результат, тогда как хозяева остались довольствоваться только голом престижа в концовке встречи.

Обзор матча:



Гройтер Фюрт — Бавария 1:3

Голы: Иттен, 88 — Мюллер, 10, Киммих, 31, Грисбекк, 68 (АГ)

Гройтер Фюрт: Бурхерт, Майерхефер, Виргевер, Бауэр, Виллемс (Барри, 76), Грисбекк (Тилльманн, 76), Грин (Левелин, 86), Зегуин, Дудзяк, Нильсен (Абиама, 67), Хргота (Иттен, 76).

Бавария: Нойер, Павар, Зюле (Станишич, 86), Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горецка (Мусиала, 87), Киммих, Мюллер (Гнабри, 76), Левандовски, Сане (Забитцер, 61).

Предупреждения: Хргота, Виргевер, Абиама, Барри — Сане

Удаление: ... — Павар, 48