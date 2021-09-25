Германия

Завершились несколько игр чемпионата.

В рамках шестого тура немецкой Бундеслиги завершились еще пять поединков.

Лейпциг в домашних стенах разгромил берлинскую Герту со счетом 6:0. Хозяева трижды забивали в первом тайме, и столько же мячей влетело во второй половине игры.

Лейпциг - Герта 6:0

Голы: Нкунку, 16, 70, Поульсен, 23, Мукиеле, 45+3, Форсберг, 60, Хайдара, 77

РБ Лейпциг: Гулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн, Гвардиол (Симакан, 55), Анхелиньо, Кампль (Лаймер, 65), Форсберг (Бробби, 65), Нкунку (Хенрихс, 74), Хайдара, Поульсен (Андре Силва, 65).

Герта: Шволов, Зефейк, Штарк, Тузар, Дардаи, Платтенхардт, Дарида (Ястшембски, 46), Сердар (Пионтек, 83), Аскасибар, Эккеленкамп (Рихтер, 59), Зельке (Бельфодиль, 59).

Предупреждения: Дарида, Штарк, Мукиеле, Платтенхардт.

Хоффенхайм добыл долгожданную домашнюю победу над Вольфсбургом (3:1). В первом тайме команды обменялись результативными ударами, а во второй половине встречи хозяева добыли уверенную победу.

Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1

Голы: Крамарич, 45+2, Баумгартнер, 74, Кадержабек, 82 — Баку, 25

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Фогт (Пош, 85), Ричардс, Раум, Гриллич (Гайгер, 85), Самассеку, Баумгартнер (Акпогума, 79), Крамарич, Адамян (Бруун Ларсен, 70), Бебу (Рюттер, 70).

Вольфсбург: Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон (Борнаув, 83), Гилавоги, Арнольд, Филипп (Вальдшмидт, 76), Баку (Нмеча, 76), Вегорст, Лукебакио.

Предупреждения: Кадержабек, Гриллич, Арнольд, Руссийон.

Леверкузенский Байер дома с минимальным счетом переиграл Майнц со счетом (1:0). Единственный мяч за "фармацевтов" забил Вирц во втором тайме.

Байер - Майнц 1:0

Гол: Вирц, 62

Байер – Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну (Инкапиэ, 66), Баккер, Арангис, Демирбай, Виртц (Амири, 82), Бельараби (Адли, 61), Шик (Аларио, 82), Диаби (Паулиньо, 82).

Майнц – Центнер, Бросински, Белль, Видмер, Сен-Жюст, Лукоки, Кор (Ли Чжэ Сон, 75), Боэтиюс (Штегер, 75), Баррейро (Штах, 66), Онисиво (Ингвартсен, 66), Буркардт.

Предупреждения: Та, Диаби, Лукоки, Штах, Баккер, Ли Чжэ Сон.

Франкфуртский Айнтрахт дома не сумел справиться с Кельном (1:1). Команды по разу отличились в первом тайме.

Айнтрахт — Кельн 1:1

Голы: Борре, 45+6 — Скири, 14

Айнтрахт Ф: Трапп, Дурм (да Кошта, 11), Хинтереггер, Ндика, Чендлер, Костич, Соу, Якич, Хеуге (Линдстрем, 62), Борре, Ламмерс (Камада, 61).

Кельн: Хорн, Шмитц (Эхизибуэ, 46), Чихос, Килиан (Хорхе Мере, 35), Любичич (Тильманн, 46), Хектор, Кайнц (Шауб, 72), Дуда, Скири, Модест, Андерссон.