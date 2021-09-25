Завершились несколько игр чемпионата.
В рамках шестого тура немецкой Бундеслиги завершились еще пять поединков.
Лейпциг в домашних стенах разгромил берлинскую Герту со счетом 6:0. Хозяева трижды забивали в первом тайме, и столько же мячей влетело во второй половине игры.
Лейпциг - Герта 6:0
Голы: Нкунку, 16, 70, Поульсен, 23, Мукиеле, 45+3, Форсберг, 60, Хайдара, 77
РБ Лейпциг: Гулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн, Гвардиол (Симакан, 55), Анхелиньо, Кампль (Лаймер, 65), Форсберг (Бробби, 65), Нкунку (Хенрихс, 74), Хайдара, Поульсен (Андре Силва, 65).
Герта: Шволов, Зефейк, Штарк, Тузар, Дардаи, Платтенхардт, Дарида (Ястшембски, 46), Сердар (Пионтек, 83), Аскасибар, Эккеленкамп (Рихтер, 59), Зельке (Бельфодиль, 59).
Предупреждения: Дарида, Штарк, Мукиеле, Платтенхардт.
Хоффенхайм добыл долгожданную домашнюю победу над Вольфсбургом (3:1). В первом тайме команды обменялись результативными ударами, а во второй половине встречи хозяева добыли уверенную победу.
Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1
Голы: Крамарич, 45+2, Баумгартнер, 74, Кадержабек, 82 — Баку, 25
Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Фогт (Пош, 85), Ричардс, Раум, Гриллич (Гайгер, 85), Самассеку, Баумгартнер (Акпогума, 79), Крамарич, Адамян (Бруун Ларсен, 70), Бебу (Рюттер, 70).
Вольфсбург: Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон (Борнаув, 83), Гилавоги, Арнольд, Филипп (Вальдшмидт, 76), Баку (Нмеча, 76), Вегорст, Лукебакио.
Предупреждения: Кадержабек, Гриллич, Арнольд, Руссийон.
Леверкузенский Байер дома с минимальным счетом переиграл Майнц со счетом (1:0). Единственный мяч за "фармацевтов" забил Вирц во втором тайме.
Байер - Майнц 1:0
Гол: Вирц, 62
Байер – Градецки, Фримпонг, Та, Коссуну (Инкапиэ, 66), Баккер, Арангис, Демирбай, Виртц (Амири, 82), Бельараби (Адли, 61), Шик (Аларио, 82), Диаби (Паулиньо, 82).
Майнц – Центнер, Бросински, Белль, Видмер, Сен-Жюст, Лукоки, Кор (Ли Чжэ Сон, 75), Боэтиюс (Штегер, 75), Баррейро (Штах, 66), Онисиво (Ингвартсен, 66), Буркардт.
Предупреждения: Та, Диаби, Лукоки, Штах, Баккер, Ли Чжэ Сон.
Франкфуртский Айнтрахт дома не сумел справиться с Кельном (1:1). Команды по разу отличились в первом тайме.
Айнтрахт — Кельн 1:1
Голы: Борре, 45+6 — Скири, 14
Айнтрахт Ф: Трапп, Дурм (да Кошта, 11), Хинтереггер, Ндика, Чендлер, Костич, Соу, Якич, Хеуге (Линдстрем, 62), Борре, Ламмерс (Камада, 61).
Кельн: Хорн, Шмитц (Эхизибуэ, 46), Чихос, Килиан (Хорхе Мере, 35), Любичич (Тильманн, 46), Хектор, Кайнц (Шауб, 72), Дуда, Скири, Модест, Андерссон.
Предупреждения: Чендлер, Любичич, Эхизибуэ, Хинтереггер.
Унион в Берлине оказался сильнее Арминии (1:0). Единственный гол забил в концовке игры Беренс.
Унион - Арминия 1:0
Гол: Беренс, 88
Унион: Люте, Триммель (Рюэрсон, 81), Кнохе, Фридрих, Баумгартль (Йеккель, 36), Гиссельманн, Хедира, Премель (Харагути, 80), Крузе, Фогльзаммер (Беккер, 66), Авонийи (Беренс, 66).
Арминия: Ортега, Брюннер (де Медина, 81), Нильссон, Пипер, Барретт-Лаурсен (Андраде, 78), Притль, Шопф, Хак (Крюгер, 78), Окугава (Кунце, 78), Клос, Ласм (Виммер, 62).
Предупреждение: Беккер.