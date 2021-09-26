Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В рамках шестого тура немецкой Бундеслиги Лейпциг на своем поле прошелся катком по берлинской Герте, забив шесть безответных мячей.

В составе "быков" дубль оформил Нкунку, который открыл счет в матче, а также Поульсен, Мукиеле, Форсберг и Хайдара.

Обзор матча:

Лейпциг - Герта 6:0

Голы: Нкунку, 16, 70, Поульсен, 23, Мукиеле, 45+3, Форсберг, 60, Хайдара, 77

РБ Лейпциг: Гулачи, Мукиеле, Орбан, Клостерманн, Гвардиол (Симакан, 55), Анхелиньо, Кампль (Лаймер, 65), Форсберг (Бробби, 65), Нкунку (Хенрихс, 74), Хайдара, Поульсен (Андре Силва, 65).

Герта: Шволов, Зефейк, Штарк, Тузар, Дардаи, Платтенхардт, Дарида (Ястшембски, 46), Сердар (Пионтек, 83), Аскасибар, Эккеленкамп (Рихтер, 59), Зельке (Бельфодиль, 59).

Предупреждения: Дарида, Штарк, Мукиеле, Платтенхардт.