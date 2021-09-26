Германия

Завершился матч чемпионата Германии.

В рамках шестого тура немецкой Бундеслиги Бохум и Штутгарт голов не забивали.

Обе команды с первых минут показали активный футбол. В первом тайме можно отдать превосходство именно Бохуму, который создал несколько опасных ситуаций у ворот Мюллера.

Во втором тайме обороты не сбавились. На 55 минуте Штутгарт таки забил, но арбитр не засчитал взятие ворот после просмотра VAR. На 58 минуте Льовен их Бохума имел прекрасную возможность счет открыть, но Мюллер в отличном прыжке перевел его на угловой.

Бохум — Штутгарт 0:0

Бохум: Риманн, Бокхорн, Машович, Белла-Кочап, Данило Соарес, Стафилидис, Блум, Лосилла, Реджбечай, Левен (Теше, 78), Польтер, Хольтманн, Антви-Аджей (Асано, 71).

Штутгарт: Мюллер, Мавропанос, Антон, Каразор, Соса, Кемпф, Кулибали, Дидави, Массимо, Эндо, Мангаля, Климович (Фюрлих, 46), Аль-Гаддиуи (Томми, 46), Мармуш.

Предупреждения: Соса, Климович, Белла-Кочап, Аль-Гаддиуи, Эндо, Кулибали, Машович.