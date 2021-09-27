Германия

Француз получил красную карточку в матче с Гройтер Фюртом.

Защитник мюнхенской Баварии Бенжамен Павар не сможет помочь своей команде в двух ближайших матчах из-за дисквалификации. Об этом сообщает пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Такое наказание 25-летний француз получил после того, как получил прямую красную карточку в матче шестого тура немецкой Бундеслиги против Гройтер Фюрта (3:1).

Таким образом, Павар пропустит поединки Бундеслиги против Айнтрахта (3 октября) и Байера (17 октября).

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