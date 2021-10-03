Германия

Наставник Боруссии Д прокомментировал травму норвежца.

Главный тренер дортмундской Боруссии Марко Розе прокомментировал травму Холанда, который не сумел принять участие в матче против Аугсбурга (2:1).

"Считаю, что вы должны перестать давить на Эрлинга. Довольно каждый день спрашивать меня о его состоянии — он человек, а не машина. Ему нужно время на восстановление. У сборной Норвегии тоже дела идут не лучшим образом в отсутствие Холанда. Это нормально",- приводит слова специалиста AS.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 8 матчах Боруссии Д во всех турнирах, в которых он успел отличиться 11 мячами.

Напомним, Боруссия Д сумела минимально одолеть Аугсбург без помощи норвежского бомбардира.